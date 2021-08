A partire dal 9 agosto 2021 TIM ha deciso di proporre una nuova offerta volta ad attirare la vasta clientela del rivale WindTre. Stiamo parlando in particolare della nuova promo denominata TIM Power Pro con un costo mensile di 8,99 euro e che offre diversi servizi, minuti e giga di traffico dati. Vediamo brevemente di cosa si tratta.

TIM Power Pro: la nuova offerta mobile per gli ex clienti di WindTre

Il noto operatore telefonico TIM ha deciso di ampliare ulteriormente la sua utenza proponendo da pochissimi giorni una nuova promozione. Come già accennato, si tratta della promo TIM Power Pro. Quest’ultima è riservata a tutti i clienti che effettueranno la portabilità del proprio numero dall’operatore telefonico rivale WindTre.

Nello specifico, questa offerta mobile include 50 GB di traffico dati per navigare in internet con connettività 4G e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Sono inoltre inclusi alcuni servizi, tra i quali il servizio di reperibilità Lo sai, Chiama Ora e il profilo tariffario TIM Base19. Il suo costo è di 8,99 euro al mese e, per poterla attivare effettuando la portabilità, è necessario recarsi presso un negozio fisico TIM aderente all’iniziativa.

Vi ricordiamo che l’operatore telefonico WindTre, dal canto suo, ha da poco lanciato la nuova offerta denominata WindTre Go 100 Star Plus. Quest’ultima è riservata ad alcuni ex clienti e, ad un costo mensile di 7,99 euro al mese, propone ben 100 GB di traffico dati in 4G+, minuti di chiamate senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri.