Le nuove offerte del volantino Trony sono assolutamente folli, promettono all’utente la possibilità di mettere le mani su alcuni prodotti di altissimo livello, senza necessariamente pagarli cifre troppo elevate, o essere mai costretto a rinunciare alla qualità generale.

L’unico grande limite della campagna promozionale di Trony riguarda l’impossibilità di accedervi dal sito ufficiale o in ogni negozio in Italia, è bene ricordare infatti che tutti i prezzi indicati sono da considerarsi validi solo ed esclusivamente in Lombardia, Trentino-Alto Adige, Toscana e Piemonte, come anche nella cittadina di Affi, per acquisti effettuati entro e non oltre il 25 agosto 2021.

Trony: volantino ricco di occasioni specialissime

Gli smartphone in promozione da trony sono davvero moltissimi, e spaziano nelle più svariate categorie merceologiche. Volendo però osservare da vicino solamente la telefonia mobile, scoviamo alcuni top di gamma molto interessanti, quali possono essere Samsung Galaxy S21 Ultra a 1129 euro, come anche Galaxy S21 a 779 euro, Vivo X60 Pro, Oppo Find X3 Pro o Xiaomi Mi 11.

Le migliori occasioni si raggiungono nel momento in cui la spesa si riduce entro il valore limite di 500 euro, infatti si trovano modelli di tutto rispetto, come Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Vivo V21, Motorola E7i Power o Oppo A94, tutti distribuiti con garanzia di 24 mesi ed ovviamente completamente sbrandizzati.

Il volantino Trony, come anticipato, non si limita alle suddette promozioni, ma si estende verso altre categorie merceologiche, per scoprire tutti i prezzi aprite le pagine che trovate poco sotto.