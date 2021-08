Fra ormai pochissime ore il noto produttore cinese Honor terrà un evento di presentazione ufficiale durante il quale presenterà non solo la nuova serie top di gamma Honor Mgic 3, ma anche il nuovo medio di gamma Honor X20 5G. Nonostante manchi pochissimo alla presentazione, in queste ore lo smartphone è stato avvistato sullo store ufficiale dell’azienda, rivelandoci in anteprima le sue specifiche tecniche.

Honor X20 5G ormai quasi ufficiale: ecco le specifiche tecniche confermate dall’azienda

Come già accennato, fra poche ore il nuovo medio di gamma Honor X20 5G verrà annunciato ufficialmente sul mercato ma, nonostante questo, lo smartphone è già stato avvistato sullo store ufficiale dell’azienda. Qui, in particolare, sono state riportate e quindi confermate le sue specifiche tecniche.

Stando a quanto riportato, il nuovo medio di gamma a marchio Honor sarà caratterizzato dalla presenza di un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da ben 6.67 pollici. Quest’ultimo disporrà di una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz ed avrà un foro laterale piuttosto esteso per ospitare la fotocamera anteriore da 16 megapixel.

Rimanendo in ambito fotografico, lo smartphone potrà contare su un modulo fotografico di forma circolare composto da una tripla fotocamera posteriore. Nello specifico, ci sarà un sensore primario da 64 megapixel con stabilizzazione elettronica dell’immagine e due sensori da 2 megapixel.

Le prestazioni saranno invece affidate al processore MediaTek Dimensity 900 supportato da diversi tagli di memoria. Non mancheranno infine una batteria da 4300 mAh con una sorprendente ricarica rapida da 66W, il jack audio per le cuffie e Android 11 a bordo.