Il produttore cinese Honor si appresta ad annunciare sul mercato un nuovo smartphone appartenente alla serie X. In particolare, di tratta del prossimo Honor X20 e ora possiamo dare uno sguardo più da vicino al suo design grazie ad alcune prime immagini dal vivo.

Honor X20: ecco come sarà secondo queste immagini dal vivo

Soltanto un mesetto fa Honor ha presentato in veste ufficiale sul mercato mobile il nuovo medio di gamma denominato Honor X20 SE. Nonostante questo, l’azienda cinese sembra essere ormai pronta a fare il bis, con la presentazione di un nuovo smartphone sempre appartenente a questa serie.

Come già accennato, infatti, lo smartphone in questione è il nuovo Honor X20 e, nel corso delle ultime ore, il leader Digital Chat Station ha postato in rete alcune prime immagini dal vivo che ne svelano quindi il presunto design e l’aspetto estetico.

Osservando queste ultime, è possibile innanzitutto notare la presenza sulla parte frontale di un ampio display piatto con le cornici piuttosto sottili e con un doppio foro per le fotocamere anteriori posto in alto a sinistra. La parte posteriore del device, invece, ricorda per certi versi alcuni device presentati in passato dall’ormai ex cugina Huawei, in particolare i dispositivi appartenenti alla serie Huawei Mate 30.

Qui sulla backcover è infatti collocato al centro un modulo fotografico caratterizzato da una forma circolare. Al suo interno, troviamo posizionati tre sensori fotografici accompagnati da un flashLED. Oltre a questo, possiamo infine notare la presenza dei bordi leggermente stondati sui lati della backcover.