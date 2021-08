Fate: The Winx Saga sta tornando per la stagione 2 su Netflix secondo recenti dichiarazioni che affermano che le riprese dovrebbero essere in corso. Ecco tutto ciò che sappiamo finora su Fate: A Winx Saga stagione 2, inclusi i nuovi membri del cast e la notizia dell’inizio delle riprese.

Fate: The Winx Saga è una serie drammatica/fantastica per adolescenti targata Netflix Original e basata sulla serie di cartoni animati: Winx Club.

Creato da Brian Young (che tornerà per la seconda stagione), i compiti di regia sono stati divisi tra tre registi, Lisa James Larsson, Hannah Quinn e Stephen Woolfenden. La serie è una collaborazione tra Archery Pictures, Rainbow S.p.A. e Young Blood Productions.

Fate: The Winx Saga rinnovato per una seconda stagione?

E’ ormai risaputa la notizia che a giugno 2020, Fate: The Winx Saga è stato rinnovato insieme a Ozark e Warrior Nun.

Non è stato annunciato però fino a febbraio 2021 dopo che Netflix decise di rivelarlo attraverso i suoi account Twitter. Anche un video di annuncio della stagione 2 è stato rilasciato su YouTube per confermare ulteriormente la notizia.

La polemica sulla serie

Con un franchise così popolare come il Winx Club, naturalmente, qualsiasi adattamento live-action verrà sottoposto a un certo livello di fedelta’.

A parte la qualità della serie, la più grande controversia che lo show ha dovuto affrontare è dovuta alle decisioni sul casting. In particolare, il personaggio di Musa, il cui character design è stato ispirato dall’attrice cinese-americana Lucy Lui, non è stato affidato a un’attrice di origini asiatiche, ma è stata invece scelta Emily Applebaum.

I fan hanno avuto ulteriori problemi con il personaggio di Flora che è stato abbandonato a favore del personaggio di Terra Harvey di Eliot Salt. Anche se il potenziale debutto di Flora nella seconda stagione è stato anticipato da Salt (e possiamo confermare che sarà così a breve).

Probabilmente queste “controversie” secondo Netflix non erano una ragione sufficiente per cancellare la serie.