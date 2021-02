Netflix: approdano le serie tv Alice in Borderland, Firefly Lane, Fate-The Winx Saga

Malgrado il 2020 sia stato un anno complicato che resterà nelle nostre menti per molto tempo, c’è chi ha già un piano B. Per esempio la piattaforma Netflix nell’ultimo periodo ha rilasciato delle nuove serie tv e dei nuovi film che non deluderanno di certo i suoi spettatori. Tra i titoli in arrivo troviamo Alice in Borderland, Firefly Lane, Fate-The Winx Saga ed Equinox. Scopriamo tutte le trame.

Netflix: la piattaforma continua a stupirci

Partiamo da una serie televisiva di Netflix che ricorda molto la vecchia e amata animazione Winx per via del suo nome. In realtà questa nulla ha a che fare con Fate-The Winx Saga. Al centro della trama vi sono 5 fate alle prese con un viaggio di formazione nel collegio magico dell’Oltre Mondo (Alfea). Qui le ragazze iniziano ad apprendere e a gestire i loro poteri magici tra amori, rivalità e mostri minacciosi.

Passiamo ora ad un genere più forte e serio. Stiamo parlando di Equinox, una serie thriller che narra la storia di Astrid, una bambina che a 9 anni (nel 1999), assiste alla sparizione improvvisa di una classe di studenti. Tra questi vi è anche la sorella, e ciò le scatenerà una serie infinita di orribili visioni che si protrarranno nel futuro.

Continuiamo la lista con un’altra serie thriller originale Netflix che prende il nome di Alice in Borderland. Stavolta la protagonista è Arisu, un ex-studente universitario disoccupato e amante dei videogiochi. Egli è costretto con i suoi amici a sopravvivere in una Tokyo vuota affrontando dei game piuttosto pericolosi.

Infine vediamo Firefly Lane: la storia di due bambine di 13 anni che s’incontrano nell’estate del 1974 diventando così grandi amiche. Kate e Tully mantengono saldo il loro rapporto fino a quando, a causa di un uomo, si perderanno definitivamente.