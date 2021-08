Quanti soldi vale la vostra vita? Volete davvero mettere in pericolo la vostra incolumità e quella degli altri per risparmiare sulla bolletta della luce? Purtroppo è quello che stanno facendo molti italiani titolari di un contratto di energia. Per poter tagliare i costi stanno mettendo in atto una truffa davvero pericolosa, quella dei contatori. Tuttavia una simile operazione può lasciarvi folgorati o, con il tempo, bruciare la vostra casa. Ecco tutti i dettagli.

Truffa dei contatori manomessi: la nuova tecnica per risparmiare sul consumo di energia

Come per ogni truffa, anche quella dei contatori manomessi ha subìto delle evoluzioni. Se prima bastava inserire un magnete, oggi, con le nuove tecnologie, non basta più una modifica tecnica. Occorre invece operare in modo più profondo nell’apparecchio.

Ecco perché è nata una nuova tecnica per risparmiare sul consumo di energia, che qualche criminale spiega e insegna a chi vuole percorrere la strada dell’illegalità attuando la truffa dei contatori manomessi.

In pratica, accedendo all’interno della macchina, vengono apportate alcune modifiche che rallentano o escludono proprio la lettura sui consumi dell’energia elettrica. Sembra superfluo dire che tale pratica è illegale. Ma le conseguenze non si fermano lì. Vediamo perché la truffa dei contatori è pericolosa sotto tutti i punti di vista.

Le conseguenze a cui ci si espone se si manomette il contatore

Sono diverse le conseguenze a cui un utente si espone se decide di attuare la truffa del contatore manomesso. Esaminiamole insieme e cerchiamo di capire quali sono i rischi che si corrono con questa pratica sconsiderata: