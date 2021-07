Come consumatori, siamo sempre alla ricerca di modi per risparmiare sulle cose di cui abbiamo bisogno, come l’elettricità. Siamo sempre alla ricerca del prezzo più basso sul mercato, ma questo non giustifica ovviamente l’utilizzo di pratiche illegali per arrivare a questo scopo. C’è una pratica chiamata Meter Tampering (manomissione del contatore) dove utenti truffaldini cercano di cambiare il modo in cui funziona un contatore, ma questa attivita’ e’ totalmente illegale e ci sono gravi conseguenze per chi la utilizza.

Si parte manomettendo il contatore

Alcune persone fanno semplicemente in modo che il contatore legga dati errati, nel tentativo di risparmiare elettricità manomettendo alcuni settori del contatore che permetteranno all’utente di risparmiare.

Questa pratica e’ illegale, potrebbe portare a gravi conseguenze sia legali che fisiche, considerando che si stanno effettuando operazioni con l’alta tensione, di solito gestita da tecnici specializzati. Non solo è pericoloso al punto che potrebbe causare la morte, ma potresti anche andare in prigione per questo.

Ci sono molte ragioni per cui qualcuno dovrebbe manomettere un contatore, e le principali riguardano:

Per cercare di rallentare la lettura di quanta elettricità si sta consumando nella Casa/Appartamento;

di quanta elettricità si sta consumando nella Casa/Appartamento; Per superare in astuzia il sistema e ottenere elettricità gratuita ;

; Nella maggior parte dei casi, questo viene fatto per mantenere un basso costo di produzione degli stupefacenti;

In che modo la manomissione del contatore può influire sulla sicurezza

Rubare elettricità e manomettere il contatore è pericoloso. Può causare molti danni a una residenza. Dall’accensione di un incendio se i fili non sono posizionati correttamente, alla morte di una persona innocente in caso di guasto.

Se vivi in ​​un complesso di appartamenti e qualcuno manomette uno dei contatori dell’edificio in cui si trova il tuo appartamento, la tua società di servizi pubblici può e disconnetterà l’elettricità sull’intero edificio anche se non era il tuo contatore quello manomesso. Per ottenere questa decisione la società deve mettersi in contatto con il gestore dell’appartamento, con ifunzionari del Comune, le Forze dell’Ordine e con i vari Gruppi di Soccorso per tenere informati i residenti della situazione.

Conseguenze per furto o manomissione del contatore

La conseguenza per furto o manomissione del contatore è alta, infatti potresti:

Andare in prigione e pagare una penale alta a seconda di quanta elettricità usi senza pagare.

Persone innocenti potrebbero rimanere senza elettricità per giorni.

Potresti causare incidenti o ferire persone.

Quindi, se vedi un tuo vicino che sta tentando di manomettere il proprio contatore luce/gas, avverti subito le autorita’ competenti e la societa’ della fornitura per evitare complicazioni in futuro.