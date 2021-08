Netflix: alcune serie saranno ufficialmente cancellate

Netflix è forse la risorsa più interessante degli ultimi anni per quanto riguarda la TV di nuova generazione. Tutti i servizi streaming sono stati battuti da questo colosso che ogni giorno macina tantissimi nuovi utenti ma soprattutto tantissime nuove serie e produzioni.

Tante sono diventate dei veri e propri cult del mondo del cinema, soprattutto tra le produzioni esclusive di Netflix. Allo stesso tempo ogni mese, con costanza, l’azienda cancella dalla sua piattaforma numerose produzioni tra serie e film di vario genere. In tanti si chiederanno il perché della cancellazione di una serie TV da Netflix, e sono tanti i motivi che possono portare a tale decisione. Netflix infatti arriva a cancellare o a non rinnovare la stagione di una singola serie TV. Sia il mancato seguito da parte del pubblico che attualmente le problematiche in base alla pandemia possono portare a queste decisioni.

Netflix: le Serie TV cancellate ufficialmente durante le ultime settimane

Netflix ha provveduto a rimuovere altre serie TV dalla sua piattaforma proprio durante queste settimane. Nel 2021 in particolare sono cambiate tantissime cose, le quali hanno visto cancellare tantissimi show.tra questi c’è anche Cursed, così come Emily’s Wonder Lab.

Seguono poi anche The Crew e Bonding, serie che hanno avuto tanto successo ma che Netflix non ha voluto rinnovare. Dad Stop Embarrassing Me! ha subito la stessa sorte nonostante sia stata per 10 giorni all’interno della TOP 10. Anche Jupiter’s Legacy è stato un vero e proprio flop che ha portato alla cancellazione dopo solo una stagione. Vi aggiorneremo prossima mente con le nuove cancellazioni che ci saranno.