In ogni dove c’è chi viene e c’è chi va, anche nel mondo dello streaming on demand. La concorrenza è sempre più spietata e di contenuti ce ne sono da vendere e da spendere. Ecco perché da inizio anno, come di consueto, Netflix ha fatto proprio pulizia cancellando diverse serie TV, alcune delle quali sembravano aver raggiunto un certo successo. Siccome non sono pochi i titoli che non avranno più un seguito, e tra questi potrebbe esserci anche il vostro preferito, facciamo chiarezza e vediamo insieme quali sono.

Netflix: ecco le serie TV cancellate da inizio anno ad oggi

Scopriamo insieme quali sono le serie TV che Netflix ha cancellato da inizio anno ad oggi, lasciando così un vuoto incolmabile in chi si aspettava un seguito. Ciò soprattutto per quei titoli il cui finale è rimasto in sospeso.

Una dura realtà da accettare, anche perché non dipende da noi, ma dalla volontà di Netflix che valuta il successo in base ai ricavi. Per le sue produzioni anche la spesa. Ecco i titoli che non avranno un futuro sulla piattaforma più diffusa al mondo.

Partiamo con una produzione Netflix, sulla quale il colosso aveva puntato molto. Stiamo parlando di Jupiter’s Legacy che farà una fine prematura. Quindi la seconda stagione non vedrà la luce. Gli ascolti infatti non hanno raggiunto i risultati sperati.

Segue poi una commedia divertente, ma che non ha convinto Netflix: Dad Stop Embarrassing Me!. Anche Cursed dovrà dire addio alla piattaforma, anche se aveva racimolato parecchi fan. Continua l’elenco con Bonding e The Crew.

Tra quelle che proprio non sono decollate c’è Monarca, nonostante fosse stata una rivoluzione nel suo genere. Duro colpo quando Netflix ha ufficialmente comunicato la cancellazione della terza stagione.

Peccato anche per Lovecraft Country che, nonostante le 18 candidature agli Emmy 2021, HBO per ora ha deciso di sospendere. Continuiamo con The Duchess la cui cancellazione è stata annunciata dall’attrice e protagonista Katherine Ryan. Infine, triste epilogo anche per Good Girls.

Insomma oltre alle ultime 4 Serie TV Netflix cancellate, il 2021 è stato un anno davvero funesto. Chissà se prima della sua fine il colosso dello streaming avrà in mente ancora qualche altro titolo da eclissare dagli schermi.