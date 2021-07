Gli sconti disponibili in questi giorni di inizio luglio da Unieuro vi faranno davvero impazzire, rappresentano il giusto punto di partenza per avvicinarsi ai migliori prodotti in circolazione, senza mai essere costretti a spendere complessivamente cifre troppo elevate.

Gli acquisti, come era lecito immaginarsi dati i pregressi aziendali, risultano essere disponibili praticamente ovunque in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che decideranno di affidarsi all’online, lo ricordiamo, potranno godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, ma solo nel momento in cui avranno speso più di 49 euro, indipendentemente dai prodotti che avranno effettivamente scelto.

Unieuro: il volantino con tantissime occasioni

Osservando da vicino la campagna promozionale di Unieuro abbiamo la possibilità di scoprire un elevato quantitativo di sconti molto interessanti; i top di gamma sono magistralmente rappresentati da Apple iPhone 12 a 829 euro, Apple iPhone 12 Pro Max, Oppo Find X3 Lite o anche un buonissimo Samsung Galaxy S20 FE, disponibile all’acquisto alla cifra finale di 699 euro.

Volendo invece avvicinarsi verso soluzioni maggiormente economiche, potrete fare affidamento su Xiaomi Redmi 9 commercializzato a 139 euro, Huawei P Smart 2021 disponibile a 149 euro, senza dimenticarsi di Xiaomi Mi 11 Lite, il cui prezzo si aggira attorno ai 299 euro, oppure Xiaomi Redmi Note 10, anch’esso in vendita a meno di 200 euro.

Tutti i prodotti commercializzati da Unieuro sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto in versione completamente sbrandizzata. Gli aggiornamenti verranno quindi rilasciati dai produttori, non dai singoli operatori, essendo complessivamente più tempestivi di quanto sperato.

