Netflix: arrivano le serie tv e i film che per un attimo congeleranno la nostra estate

Da quattro giorni a questa parte siamo entrati nel bel mezzo della stagione e la malinconia, dovuta alla consapevolezza che l’estate sta per finire, è alle porte. Ciò però non può andare ad intaccare il nostro stile di vita quotidiano, perché la stagione estiva non è ancora conclusa, anzi! Netflix ha pensato bene di adornare i giorni di Agosto con una carrellata di serie tv e film. Continuate a leggere per scoprire i nuovi arrivi.

Netflix: l’elenco completo delle serie tv e film

1 agosto: Mission: Impossible, Black Sails, Attacco dei Giganti 4;

2 agosto: Fallout, Sons of Anarchy; Bleach: guerra dei mille anni;

3 agosto: Un compleanno da ricordare, Daredevil, Shaman King 2021;

4 agosto: Un poliziotto a 4 zampe, Stranger Things, The Promised Neverland 2;

5 agosto: Lo squalo (tutti i film della saga), Black Mirror, Dr. Stone: Stone Wars;

6 agosto: Alla ricerca della valle incantata, The Society, Beastars 2;

7 agosto: La mummia (tutti i film della saga), The Crown, Log Horizon 3;

8 agosto: The Breakfast Club, Narcos, The Seven Deadly Sins 4,

9 agosto: Coffee and Kareem (originale Netflix), Friends, Aikatsu friends: kagayaki no jewel;

10 agosto: Il calamaro e la balena, Vikings, Chihayafuru 3;

11 agosto: Eighth Grade, Love, death and Robots, Memorie di Idhun;

12 agosto: Il sommelier (originale Netflix), Mindhunter; Migliori serie Anime/Cartoni Animati;

13 agosto: Ultras (originale Netflix), Il giovane Wallander, Full Metal Alchemist Brotherhood.

14 agosto: Pinocchio, La Línea: l’ombra del narcotraffico, Siamo Fatti Così

Elenco dal 16 al 31 agosto 2021

15 agosto: Jungle Cruise 2, Death Note.

16 agosto: A gift from Bob 4, Neon Genesis Evangelion 4;

17 agosto: Animali Fantastici 3, Cobra Kai (Stagioni 1-2), One Punch Man;

18 agosto: Arma Letale 5, Trinkets (Stagione 2), The Seven Deadly Sins;

19 agosto: Avatar 2, Hoops, Made in Abyss;

20 agosto: Baby Boss 2, Lucifer (Stagione 5, originale Netflix), L’attacco dei giganti;

21 agosto: Babylon, John e la musica degli alieni, Tokyo Ghoul;

22 agosto: Bernstein, Teenage Bounty Hunters, Le bizzarre avventure di JoJo;

23 agosto: Black Adam, 3% (Stagione 4), Neon Genesis Evangelion;

24 agosto: Cash Truck, The Rain (Stagione 3, originale Netflix), The Promised Neverland;

25 agosto: Cinderella, Vis a Vis: El Oasis Domenica, Assassination Classroom;

26 agosto: Good Girls (Stagione 3); Devilman Crybaby;

27 agosto: Cruella; Come vendere droga online (in fretta) (Stagione 2, originale Netflix); Haikyu!! L’asso del volley;

28 agosto: Doctor Strange 2: nel Multiverso della Pazzia; Cursed (originale Netflix), Violet Evergarden;

29 agosto: Dungeons & Dragons, Le ragazze del centralino (Ultima stagione, seconda parte, originale Netflix), The Seven Deadly Sins;

30 agosto: Fast & Furious 10; I Griffin (Stagione 17), Fate/Zero;

31 agosto: Indiana Jones 5; 24 (Stagioni 1-8), When they cry.