Vodafone da tempo ha messo in atto una strategia molto aggressiva nel campo della telefonia mobile. Il gestore inglese vuole contrastare in prima istanza Iliad e la sua tariffa low cost di base, la Flash 120. Per ottenere sempre più riscontro di pubblico, Vodafone decide di confermare la sua ricaricabile low cost, Special 70 Giga.

Vodafone, la tariffa alternativa a Iliad per l’estate

I clienti che optano per l’attivazione di Special 70 Giga riceveranno un pacchetto con 70 Giga per internet, chiamate senza limiti e SMS verso tutti. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa ogni trenta giorni è di 7,99 euro.

La ricaricabile Special 70 Giga di Vodafone rappresenta una soluzione molto vantaggiosa per gli utenti che desiderano modificare il loro piano tariffario. Il gestore inglese, anche in virtù di un accordo con AGCOM, assicura agli utenti anche la garanzia di un primo semestre senza rimodulazioni di costo.

La Special 70 Giga, come altre tariffe low cost di Vodafone, prevede particolari condizioni da rispettare. In primo luogo gli utenti dovranno aggiungere una quota extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM. Il costo si va ad aggiungere al prezzo mensile già previsto per il rinnovo della ricaricabile.

Al tempo stesso, gli utenti che desiderano attivare questa promozione dovranno rivolgersi presso uno dei punti vendita del gestore sul territorio italiano e chiedere la portabilità da altro operator. Anche in base alle attuale condizioni, Special 70 Giga di Vodafone si rivolge per ora si soli clienti TIM, WindTre ed Iliad. Per la portabilità saranno necessari dai due ai tre giorni lavorativi.