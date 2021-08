Il prossimo 11 agosto si terrà l’evento Galaxy Unpacked durante il quale Samsung presenterà ufficialmente i nuovi smartphone pieghevoli. I due protagonisti assoluti del keynote saranno Galaxy Z Flip3 e Galaxy Z Fold3 che si preannunciano molto interessanti.

I device sono stati oggetto di molte indiscrezioni che ne hanno svelato gran parte delle specifiche tecniche. In queste ore però, sono trapelati nuovi dettagli che anticipano i possibili prezzi di lancio dei entrambi i dispositivi.

Il solito Evleaks ha condiviso su Twitter un post in cui indica il potenziale costo in Europa dei device Samsung. Entrando più nello specifico, il Galaxy Z Flip3 da 128GB di memoria interna avrà un prezzo di 1.099 euro mentre si passa a 1.149 euro per la versione da 256GB. Per quanto riguarda il Galaxy Z Fold3 invece, ci aspettiamo un prezzo di partenza di 1.899 euro che potrebbe arrivare fino a 1.999 euro per la variante con più memoria.

Svelati i possibili prezzi dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung

Remember that pricing is almost never a direct conversion across markets and currencies. https://t.co/MLvLUynwjG pic.twitter.com/fdbRvnySu6 — Evan (@evleaks) August 3, 2021

I prezzi riportati da Evleaks sono leggermente diversi da quelli emersi nei giorni scorsi. Le indiscrezioni precedenti indicavano delle cifre di partenza più alte ma comunque in linea con questi nuovi valori.

Ovviamente, si tratta sempre di informazioni non confermate ufficialmente da Samsung, quindi bisogna sempre considerarli prezzi non definitivi e soggetti a variazioni. Tuttavia, ci permettono di avere un’idea sul posizionamento a cui punta il produttore coreano.

Inoltre, per entrambi i device, il prezzo di listino è più basso di circa 300 euro, a conferma che Samsung vuole rendere i proprio device pieghevoli più appetibili per il grande pubblico. Per avere la certezza su quali saranno i costi effettivi dei due foldable, non resta che attendere il prossimo 11 agosto.