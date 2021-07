la-casa-di-carta-5-da-lei-il-doppio-gioco-non-ce-lo-saremmo-mai-aspettato

Continuano le sorprese ancora prima dell’uscita dei primi cinque nuovi episodi de La Casa di Carta 5 previsti per il 3 settembre. A lasciare l’amaro in bocca potrebbe essere l’ipotesi avanzata da alcuni proprio in questi giorni. Il doppio gioco da lei non ce lo saremmo mai aspettato. Chi potrebbe essere il personaggio pronto a tradire la banda capitanata dal Professore nella quinta stagione de La Casa di Carta? Scopriamolo insieme.

La Casa di Carta 5: un personaggio potrebbe tradire la banda

I colpi di scena nella serie TV Netflix La Casa di Carta non sono mai mancati dal primo episodio della stagione 1 fino all’ultimo della quarta stagione. Ci eravamo lasciati con il Professore braccato da Alicia Sierra che, incinta e licenziata dal comando e dalla stessa Polizia, è riuscita a scovare il suo nascondiglio.

Ad alzare la posta in gioco di una situazione già difficile di per sé, è ciò che emerge dal primo teaser pubblicato da Netflix che anticipa il trailer ufficiale de La Casa di Carta in programma per il 2 agosto.

In catene, il Professore sembra essere caduto nel panico più profondo, impotente di fronte alla furia dell’ex ispettore di Polizia. Sarà la fine per il tanto amato personaggio, oppure riuscirà a trovare il modo per liberarsi e così aiutare la Banda che non è messa tanto meglio? Rimaniamo con il dubbio e aspettiamo La Casa di Carta 5.

Ma la domanda più cruciale riguarda un altro membro della banda. Lisbona, rientrata nuovamente nel vivo della rapina, farà il doppio gioco? Ricordiamo che il Professore la crede morta mentre lei invece è stata rilasciata dai poliziotti riunendosi alla banda nella Banca di Spagna.

Un mix di interrogativi

Sono tanti gli interrogativi in merito ai nuovi sviluppi della tanto attesa nuova stagione de La Casa di Carta 5. Tuttavia dovremo attendere le risposte man mano che assisteremo agli episodi.

Resta il fatto che la situazione non è rosea per il Professore in primis, ma anche per la banda. Ricordiamo che hanno perso Oslo e da poco hanno è stata uccisa anche Nairobi. Non vediamo l’ora che arrivi il 3 settembre così da poter assistere ai primi cinque episodi de La Casa di Carta 5.