TikTok: in Italia sta spopolando una nuova ma pericolosissima challenge in mare

TikTok viene utilizzato oggi come uno dei principali social atti al divertimento di ragazzi e adulti di ogni età. Sono infatti tantissimi gli spettacolini che vengono messi su all’interno di piccole clip video musicali o semplicemente all’interno di sceneggiate che portano tutti a farsi una sana e grassa risata.

Allo stesso tempo però TikTok può diventare spesso teatro di vere e proprie tragedie mancate, come quella che si sta ripetendo in questi giorni. A Procida, isola del Comune di Napoli, in Campania, è stata registrata una challenge da più skipper che a tutta velocità hanno deciso di passare tra i piloni del ponte di Vivara. Ad intervenire è stato il consigliere Francesco Emilio Borrelli.

TikTok: segnalata la challenge dal consigliere Francesco Emilio Borrelli

“L’assurda challenge è stata compiuta da alcuni procidani già convocati presso gli uffici della Guardia Costiera dell’isola per gli accertamenti che il caso richiede. Siamo soddisfatti che dopo la nostra denuncia i protagonisti di questa follia siano stati individuati, ora ci aspettiamo una punizione esemplare. Questo è il motivo principale che ci ha spinto ad istituire l’Osservatorio su TikTok, uno strumento messo a disposizione dei cittadini per segnalare contenuti inappropriati e socialmente pericolosi“.

Questi invece i risvolti dopo le parole di Francesco Emilio Borrelli, consigliere della regione Campania:

“DOPO LA DENUNCIA DI BORRELLI, INDIVIDUATI E CONVOCATI DALLA GUARDIA COSTIERA I PROTAGONISTI DELLA CHALLENGE A PROCIDA A BORDO DI UNO SCAFO: “ORA VOGLIAMO PUNIZIONI SEVERE PER CHI METTE IN PERICOLO LA PROPRIA INCOLUMITÀ E QUELLA DEGLI ALTRI SFRECCIANDO PER IL MARE IN QUESTO MODO.”