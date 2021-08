Tempesta solare in arrivo: cosa potrà succedere ai cittadini del Mondo

In quanto abitanti del nostro pianeta, siamo abituati ad identificare e a preoccuparci solo di quei fenomeni che viviamo in prima persona. Ovviamente, come tutti ben sanno, al di fuori del pianeta Terra c’è un eco sistema intero e sconfinato che è quello dell’universo. Ristrettamente al nostro sistema solare e poi ci sono tantissime altre situazioni che possono generarsi, proprio come descrivono gli scienziati.

Le ultime notizie riguarderebbero una nuova tempesta solare, la quale secondo gli esperti dovrebbe arrivare sotto forma di tempesta geomagnetica. In questo caso a partire con la segnalazione ufficiale sarebbe stata la National Oceanic and Atmospheric Administration. Si tratterebbe di un fenomeno molto ricorrente, il quale pian piano starebbe aumentando sia il suo volume che la velocità. Quest’ultima sarebbe stata fissata a circa 1,6 milioni di chilometri orari, dopo alcuni fenomeni verificatisi in prossimità del sole. Un evento del genere viene a formarsi direttamente dopo alcune eruzioni solari, con conseguente espulsione di massa coronale.

Tempesta solare: cosa può accadere e cosa probabilmente accadrà realmente

In molti dopo aver letto la prima parte di questa notizia si chiederanno quali saranno gli effetti di questa tempesta solare sul nostro pianeta.in realtà non bisogna preoccuparsi più di tanto, anche se alcune conseguenze potrebbero verificarsi di fronte ad eventi del genere.

Non sarà questo il caso, ma una tempesta geomagnetica potrebbe comportare anche un blackout mondiale. In questo caso però molto probabilmente, dopo che la tempesta verrà a contatto con la nostra atmosfera, si genererà un fenomeno visibile soprattutto ai poli. Stiamo parlando dell’aurora boreale, la quale è uno dei desideri di tutti.