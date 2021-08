IPTV e multe: la Guardia di Finanza interviene e blocca 100 mila utenti

Il panorama della pay TV purtroppo è sotto scacco delle IPTV da diversi anni a questa parte. Proprio per questo la Guardia di Finanza sta facendo del suo meglio pur di individuare tutte le piattaforme che si servono di questi servizi al fine di eliminarle da Internet. Questo è quanto sta avvenendo con le ultime indagini, le quali avrebbero prodotto effetti devastanti per la pirateria. Proprio per questo bisogna stare attenti, visto che le multe potrebbero essere molto alte anche per coloro che semplicemente utilizzano il servizio.

L’uso delle VPN ha contribuito alla crescita di questi servizi. Sfruttata in modo legale, una VPN è un servizio consigliatissimo e facile da usare essendo protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) da accesso a cataloghi più vasti. NordVPN, la migliore VPN attuale, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.

IPTV: ecco cosa può succedere se fate parte delle piattaforme che sono state beccate

Le ultime indagini hanno condotto a sgominare 600 piattaforme pirata che riuscivano a contenere circa 100.000 utenti. Ora tutti avranno una multa che non andrà al di sotto dei 1000 €.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.