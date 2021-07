WhatsApp si è aggiornato ad una nuova versione per un’app che incrementa il divario con i rivali storici del mondo IM. A partire dalla build pubblica appena rilasciata gli utenti avranno l’opportunità di contare su un nuovo livello di usabilità. Scopriamo immediatamente di che cosa si tratta mentre c’è grande attesa per le novità già annunciate da Facebook che seguiranno nei prossimi mesi.

WhatsApp: nuova feature per la gestione delle chiamate e delle videochiamate

Entrare in una chiamata di gruppo già avviata sarà facile e veloce grazie alla nuova implementazione prevista in build dallo sviluppatore di Menlo Park. Lo ha annunciato direttamente Mark Zuckerberg in persona nei giorni scorsi per un’applicazione che si mette in pari con le funzioni già previste dai competitor Zoom e Meet. Vale ancora la crittografia end-to-end ed un nuovo livello di user experience.

L’interfaccia della nuova funzione muta mostrando l’elenco delle chiamate multiple in corso. Basta un semplice tocco per entrarci sia che si tratti di chiamate solo audio che con annessa uscita video. Ovviamente si riceverà una notifica da cui sarà possibile entrare direttamente. Nuova schermata anche per le info chiamata con lista dei partecipanti attuali e quelli invitati e non ancora partecipi.

Grandi novità, quindi, per una piattaforma che continua a crescere. WhatsApp non sembra poter essere un fenomeno passeggero nonostante le critiche legate all’emisfero privacy e la mancanza di tante funzioni che, invece, ritroviamo in antagonisti come Telegram ed affini. Che cosa ve ne pare di questa inedita aggiunta? Spazio a tutti i vostri personali commenti al riguardo.