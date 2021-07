sim-se-hai-un-numero-di-telefono-speciale-allora-sei-fortunato

Guadagnare non è mai stato così facile per chi è nel mondo delle SIM Top Number. Infatti se hai un numero di telefono speciale sei fortunato. Tutti potrebbero, senza saperlo, avere nel proprio smartphone un pezzo da collezione. Scopriamo insieme le varie combinazioni di SIM Top Number che oggi potrebbero valere davvero un sacco di soldi.

Avere una SIM Top Number e non saperlo

Avere una SIM Top Number senza saperlo sarebbe come perdere ogni giorno l’occasione più importante della propria vita. Esistono collezionisti da tutto il mondo che sono alla ricerca del numero di telefono unico e speciale, capace di racchiudere in sé la perfezione.

Ogni settimana si chiudono aste dove sono in vendita questi numeri speciali collegati a una qualsiasi SIM. Più la sequenza che compone il numero è particolare e più la sua quotazione sale.

Una SIM è sempre dotata di un codice numerico che permette a chiunque ne sia in possesso di contattare il proprietario. Nel mondo dei Top Number, per rispettare la privacy, questi vengono trasformati in codici alfanumerici dove lettere uguali corrispondono a numeri uguali.

Grazie a questa tecnica nessuno compra a scatola chiusa una SIM Top Number, ma è in grado di conoscerne il valore già ad un primo sguardo. Per capire questo aspetto vediamo insieme alcune combinazioni molto famose e ricercate:

348.44X8888. Come si può notare l’unico numero che differisce dagli altri è il quintultimo. Tralasciando il prefisso, che ne identifica l’operatore, questa SIM possiede ben 4 numeri uguali in fila più altri 2;

39C.CXXXXXX. In quest'altro caso invece la lettera "X" corrisponde a uno stesso numero che però non viene riportato perché altrimenti sarebbe facile risalire al numero di cellulare del futuro proprietario. Qui abbiamo l' ultima cifra del prefisso identica alla prima della numerazione. Poi tutte quelle che seguono sono uguali .

393.77777X7. Infine ecco un codice alfanumerico che identifica una SIM Top Number alla quale è collegato un numero di telefono facile da ricordare.

Abbiamo visto solo alcuni esempi di SIM Top Number. Pensate che una di queste viene tranquillamente venduta a più di 300 euro. Potete trovarle online. Uno dei siti preferiti è eBay, il punto di riferimento per molti collezionisti di tutto il mondo.