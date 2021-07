sim-scopriamo-insieme-lo-strano-mondo-dei-top-number

Esiste un settore in costante crescita che non conosce crisi. Un nuovo modo di guadagnare. Scopriamo insieme lo strano mondo delle SIM Top Number. Si tratta di veri e propri numeri di telefono collegati a una SIM o a un piano telefonico di linea fissa che, per alcune caratteristiche e peculiarità, sono pezzi da collezione. Ricercati in tutto il mondo, per alcuni si è trasformata in una forma alternativa di investimento.

SIM Top Number nel paese delle meraviglie

Benvenuti “nel paese delle meraviglie” con le migliori SIM da collezione. Un mondo davvero unico che regala tante soddisfazioni a tutti gli appassionati che ormai ci mettono anima e corpo per trovare, conservare o vendere i migliori Top Number.

Immersi in una realtà fatta di soli numeri, chi vive per questa forma di collezionismo è sempre alla ricerca del numero di telefono perfetto. Ovviamente per poterselo aggiudicare occorre acquistare la SIM a cui è collegato.

Ed è qui che viene il bello. Infatti esistono SIM davvero pazzesche, in vendita a prezzi incredibilmente alti proprio perché contengono un Top Number o, addirittura, un Gold Number. Quest’ultimo è un numero di cellulare così prezioso che risulta introvabile.

Le caratteristiche cha fanno di un numero di telefono un vero Top Number

Sono diverse le caratteristiche che fanno di un numero di telefono un vero Top Number così da alzare il valore di mercato di una SIM. Possiamo dividerle in 2 categorie:

la prima riguarda qualità oggettive e intrinseche. In altre parole la sequenza numerica del numero collegato a quella SIM ha delle particolarità uniche e ricercate da tutti . Ad esempio molti numeri uguali , oppure sequenze in ordine crescente o decrescente e anche coppie identiche ;

e intrinseche. In altre parole la del numero collegato a quella ha delle particolarità uniche e . Ad esempio molti , oppure sequenze in o e anche ; la seconda invece riguarda qualità soggettive, cioè che variano da persona a persona. In pratica qualcuno potrebbe vedere in una SIM un Top Number perché contiene la data del suo matrimonio e della sua nascita. Altri invece una sequenza di numeri secondo loro fortunata.

Insomma, un mondo davvero particolare che potrebbe rivelarsi una forma di guadagno alternativa e un simpatico modo di investire per il futuro. Una guida alle SIM Top Number potrebbe risultare sempre utile.