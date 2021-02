Uno dei segmenti di mercato in cui Xiaomi ha una buona presenza è quello delle cuffie, visto che dispone di un gran numero di modelli che sono una buona soluzione per chi cerca un prodotto che risponda nel rapporto qualità / prezzo. Ebbene, l’azienda ha appena lanciato un nuovo modello: il My Neckband Bluetooth Earphones Pro.

Tutte le caratteristiche di questo accessorio

Questo è un accessorio che include un elemento che viene posizionato al collo in modo che la presa sia il più salda possibile e che le cuffie non si muovano affatto, rendendolo un modello che si adatta perfettamente come partner quando arriva allo sport. Inoltre, per questo, il dispositivo annunciato ha una protezione contro l’acqua ( IPX5 ), assicurando che il sudore o la pioggia non siano un problema. Inoltre, ha punte in silicone che aumentano l’utilizzo è davvero sicuro.

Una delle buone caratteristiche, soprattutto se si tiene conto del prezzo di questo modello di cui parleremo più avanti, è che hanno la cancellazione attiva del rumore (ANC), che permette di ridurre l’impatto di ciò che c’è all’esterno quando vengono utilizzati ( è in grado di sopprimere fino a 25 decibel). Per quanto riguarda la qualità del suono non ci sono problemi, poiché è in grado di utilizzare frequenze con un range che va da 20 a 20.000 Hz e che i driver sono di 10 millimetri.

Altri buoni dettagli degli auricolari Bluetooth Xiaomi Mi Neckband Pro

Uno di quelli importanti ha a che fare con l’autonomia che offrono, qualcosa che è vitale negli accessori che utilizzano la tecnologia Bluetooth. Il fatto è che con una carica completa della sua batteria raggiunge i 20 di normale utilizzo, che si ottiene grazie al fatto che l’amperaggio del componente di cui parliamo raggiunge i 150 mAh, quindi supera la generazione precedente. È interessante notare che la porta di ricarica è microUSB, un po ‘datata.

Gli Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro arrivano sul mercato in colore nero, ma non è escluso che vengano lanciate diverse opzioni. In quello che ha a che fare con il prezzo di vendita, quello annunciato dall’azienda è di 25 dollari, quindi è normale pensare che in euro sarà esattamente lo stesso. Senza dubbio, un’opzione sorprendente, soprattutto per chi ama indossare una colonna sonora quando fa sport.