Scoprire il mondo degli smartphone da collezione riserva sorprese davvero emozionanti. Si ha la possibilità di conoscere non solo telefoni che hanno fatto la storia, ma anche pezzi unici realizzati o modificati per fare la differenza sul mercato. Continuiamo quindi la nostra rassegna degli smartphone da collezione a prezzi accessibili. Con questo Samsung torna di moda il design a conchiglia. Ecco tutti i dettagli che lo rendono davvero un device speciale sotto tutti i punti di vista.

Smartphone da collezione: Samsung W2018

In quanto a originalità non c’è nulla da dire in merito allo smartphone da collezione di cui vi parleremo a breve. Anche se si tratta di un design già conosciuto, Samsung è stata capace di realizzare un modello vintage, ma allo stesso tempo non scontato.

Annunciato il 1° dicembre 2017, questo smartphone è un tuffo negli anni 2000. Il suo stile inconfondibile con un design a conchiglia non solo lo ha reso un moderno cellulare in un pezzo da collezione, ma gli ha regalato un cuore tecnologico completamente aggiornato.

Anche se sono già passati quasi 4 anni, questo smartphone ancora oggi riesce a far parlare di sé. Si tratta del Samsung W2018 il cui valore supera i 2.500 euro. Anche perché una delle sue peculiarità è che si trova in vendita solo in Cina.

Si tratta di un vero e proprio oggetto di culto che all’apparenza sembra un telefonino datato, ma in sostanza è un vero e proprio smartphone che si avvicina molto al Samsung S9. Basti pensare alla sua fotocamera posteriore con apertura f/1.5.

Lo schermo frontale lo rende a tutti gli effetti uno smartphone che, in quell’anno, rientrava tra i top di gamma. La sorpresa sta nella possibilità di aprire la conchiglia e così scoprire un tastierino numerico da vero e proprio cellulare anni 2000. Nella parte superiore un altro schermo gestibile con i tasti fisici.

Insomma questo smartphone ha proprio sorpreso tutti e si è aggiudicato l’onore di entrare a far parte della classifica degli smartphone da collezione e anche di quelli più costosi.