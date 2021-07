Molti non ci credono ancora, ma esiste un vero e proprio mercato fatto di smartphone e cellulari oggi usciti di produzione. Dai più datati ai più recenti, alcuni modelli sono in grado di regalare incredibili emozioni. Se in casa hai ancora uno di questi smartphone sappi che sei in possesso di un pezzo da collezione. Ecco quanto valgono oggi sul mercato.

Smartphone da collezione

Parliamo di veri e propri smartphone da collezione, più precisamente definibili cellulari, visto che i loro schermi non erano ancora touch screen e internet sembrava una dotazione ancora lontana per quei dispositivi.

Tuttavia, nonostante la loro veneranda età, alcuni di questi funzionano tutt’oggi. Quello che però ci interessa è che collezionisti da tutto il mondo sono disposti a spendere qualsiasi cifra pur di aggiudicarsene uno in buone condizioni e tra i modelli che vi elencheremo ora. Scopriamoli insieme e vediamo quanto valgono attualmente.

Nokia 3310

1° settembre 2000: è impossibile che le generazioni degli anni ’90 non ricordino il famoso Nokia 3310. Non era di certo uno smartphone, ma oggi è a ragione tra i device da collezione più apprezzati di sempre.

Amato da tutti gli adolescenti, è stato oggetto di vanto dei più piccoli così come dei più grandi. Le dimensioni ridotte avevano reso questo telefono cellulare davvero unico. Oggi lo è diventato proprio grazie alla sua fama.

Se in ottime condizioni un Nokia 3310 può valere fino a 100 euro. Altrimenti la quotazione scende a sotto i 40 euro. Insomma, se funzionante, in quanto a ricezione, non ha nulla da invidiare ai più recenti smartphone.

Motorola Razr V3

Torniamo ancora indietro nel tempo e scopriamo insieme quanto potrebbe valere il cellulare che oggi ha ispirato alcuni smartphone con schermo pieghevole. Se non avete ancora indovinato ve lo diciamo noi. Si tratta del Motorola Razr V3.

Uscito nel 2004 ha fatto breccia sul mercato dei telefonini proprio per il suo design a conchiglia. Se esistono smartphone che oggi costano 150 euro, sappiate che questo pezzo di storia, se funzionante e ben tenuto, può raggiungerli tranquillamente.

Divertente questo viaggio nel tempo, vero? Pensare che esistono anche SIM Top Number da collezione. Il numero di telefono a loro collegato se è davvero speciale e unico può renderle davvero preziose e soprattutto costose.