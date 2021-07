È finalmente arrivato il nuovo trailer della quinta stagione de La Casa di Carta. È stato condiviso di recente in via ufficiale da Netflix Italia ed è accompagnato da una didascalia che aumenta inevitabilmente l’hype dei fan: “Scacco matto?”. In base alla breve scena (qui il link) il Professore è stato reso ostaggio ed è in catene. Tutti ora si stanno chiedendo cosa è successo e cosa succederà.

La Casa di Carta: la sinossi ufficiale dello show di Netflix