Continuano le brutte notizie in merito al futuro della nuova stagione di Elite, la serie Tv spagnola prodotta da Netflix. Il suo successo è agli onori della cronaca, ma sono in molti nel cast che stanno abbandonando questo titolo. Infatti i fan non hanno ancora digerito l’addio a Guzmán che già devono affrontare un nuovo lutto. Ecco chi, tra gli attori attuali, non farà parte di Elite 5.

Elite 5: preparatevi per un altro triste addio

“Per me aver fatto parte di Elite è stato un enorme viaggio, molto lungo, molto difficile, ma molto ricco a essere onesto. E un’opportunità, è stato aperto un mondo intero per noi del cast… come una famiglia“.

Sono queste le ultime parole di commiato di Aron Piper, che nella serie TV Elite ha interpretato Ander Muñoz. Un volto noto e anche amato dai fan di questo titolo che ora dovranno affrontare i sentimenti prodotti da questo triste addio.

Strazianti le ultime parole che Piper ha pronunciato in occasione di una video intervista pubblicata sul canale ufficiale di Elite su YouTube: “L’ultima scena che ho girato è stata devastante. Ho pianto come un bambino. Tutti applaudivano per noi, perché era anche l’ultima scena di Miguel. Abbiamo finito nello stesso momento“.

Anche se questo sarà un addio in Elite, comunque per l’attore e cantante tedesco è un arrivederci a nuove avventure: “È finito un capitolo ma sta per iniziarne un altro“.

Anche Guzmán lascia la serie TV

Lo stesso vale anche per Guzmán. Il suo annuncio è stato anticipato qualche giorno prima rispetto a quello di Ander. Anche Miguel Bernardeau è apparso alquanto provato nel descrivere i suoi sentimenti in merito all’addio a Elite.

“Questa ultima stagione per me, che è anche l’ultima stagione di Guzman, è stata molto emozionante. Sono cresciuto molto col mio personaggio e con lo show” ha rivelato ai suoi fan lungo tutta l’intervista che ha rilasciato insieme ad Aron.

Qui sotto vi proponiamo la video intervista integrale di questi due personaggi, nella speranza che la notizia non vi abbia rattristato troppo.