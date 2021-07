Poco X3 GT sarà il prossimo smartphone del produttore cinese Xiaomi e il suo debutto ufficiale sul mercato è ormai prossimo, ovvero il 28 luglio. Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete alcune immagini renders che ci confermano il design di questo device.

Poco X3 GT: i nuovi renders confermano che sarà un re-branded

È ormai da diverse settimane che circolano in rete numerose indiscrezioni sul prossimo smartphone di casa Xiaomi. Secondo questi ultimi, in particolare, il nuovo Poco X3 GT sarà una versione re-branded dello scorso Redmi Note 10 Pro 5G.

Nel corso delle ultime ore, come già accennato, sono emerse in rete alcune immagini renders che non fanno altro che confermarci queste indiscrezioni. Osservando i renders in questione, possiamo infatti notare la presenza sul prossimo Poco X3 GT dello stesso design e delle stesse linee estetiche del dispositivo a marchio Redmi.

Sul fronte spiccherà infatti un display piatto con un foro centrale per la fotocamera anteriore, mentre sul posteriore ci saranno tre fotocamere poste nello stesso stile di quelle presenti sul Redmi Note 10 Pro 5G. L’unica differenza tra questi due dispositivi è la presenza sulla backcover del logo Poco al posto di quello Redmi.

Vi ricordiamo che il nuovo Poco X3 GT vanterà tra le specifiche un display da 6.6 pollici con refresh rate da 120Hz, il SoC MediaTek Dimensity 1100, diversi tagli di memoria con 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage interno UFS 3.1, Android 11 con la MIUI 12.5 installato a bordo e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W.