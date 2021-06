Non molto giorni fa il produttore cinese Xiaomi aveva presentato per il mercato cinese un nuovo smartphone a marchio Redmi, ovvero il Redmi Note 10 Pro 5G. Stando a quanto è emerso in queste ore, nel corso delle prossime settimane potrebbe essere presentato a livello globale il nuovo Poco X3 GT e quest’ultimo sembra possa essere proprio un re-branded del device Redmi.

Xiaomi potrebbe presentare Poco X3 GT, il re-branded di Redmi Note 10 Pro 5G

Nel corso delle prossime settimane il produttore Xiaomi presenterà a livello globale un nuovo device della serie Poco X3, ovvero il nuovo Poco X3 GT. Tuttavia, sembra che quest’ultimo non sarà una vera e propria novità. Come già accennato, infatti, in rete sembra essere stato confermato che il nuovo device sarà in sostanza una versione re-branded di un altro device a marchio Redmi, ovvero il Redmi Note 10 Pro 5G.

Per il momento l’azienda non ha confermato ancora nulla, ma non è la prima volta che Xiaomi presenta alcuni re-branded dei suoi smartphone. Dovremo attendere ancora per avere ulteriori conferme. Nel frattempo vi ricordiamo che, se il Poco X3 GT sarà effettivamente il re-branded del Redmi Note 10 Pro 5G, potremmo aspettarci queste caratteristiche: