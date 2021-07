Qualche tempo fa vi abbiamo parlato del possibile arrivo a livello globale di un nuovo smartphone a marchio Poco. Si tratta del nuovo Poco X3 GT e ora, grazie ad alcune immagini teaser ufficiali, sappiamo che verrà presentato ufficialmente sul mercato il prossimo 28 luglio.

Poco X3 GT in arrivo ufficialmente il prossimo 28 luglio

Il nuovo smartphone a marchio Poco verrà svelato ufficialmente sul mercato fra meno di dieci giorni, ovvero il prossimo 28 luglio. A confermarlo, come già accennato, è stata l’azienda stessa tramite la pubblicazione di alcune immagini teaser ufficiali. Questi ultimi non ci hanno rivelato però nessun dettaglio interessante riguardo al possibile design o alle specifiche tecniche.

Nonostante questo, grazie ad alcuni rumors delle scorse settimane sappiamo che il nuovo Pooc X3 GT sarà in sostanza una versione re-branded del Redmi Note 10 Pro 5G. Se sarà effettivamente così, possiamo aspettarci quindi le medesime caratteristiche tecniche. Tra queste, come processore dovrebbe esserci il SoC MediaTek Dimensity 1100 accompagnato da memorie molto veloci (UFS 3.1) e con un grande quantitativo di storage interno. Oltre a questo, non dovrebbe mancare la presenza di un display con un piccolo foro centrale. Se seguirà il modello a marchio Redmi, dovrebbe trattarsi di un pannello IPS LCD da 6.6 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Vi ricordiamo che, oltre a questo smartphone, il 28 luglio verrà annunciato ufficialmente anche il nuovo Poco F3 GT. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe essere un re-branded del Redmi K40 Gaming Edition e una delle differenze con l’altro device potrebbe essere il processore. In questo caso, infatti, dovrebbe trattarsi del SoC MediaTek Dimensity 1200.