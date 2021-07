Android: solo oggi 17 app a pagamento gratis sul Play Store

Per più anni si è parlato del grande dualismo che c’era tra Google ed Apple per quanto concerne i sistemi operativi mobili. Ad oggi tale dualismo resta intatto, con le aziende in questione che continuano a dominare senza alcun rivale alle calcagna.

Di certo un appunto sarebbe da fare in favore del robottino verde, ovvero del sistema operativo Android che ormai domina tutte le classifiche. In questo caso sembra che gli utenti abbiano una particolare preferenza per Google, visto che gli smartphone spesso risultano più accessibili anche dal punto di vista del prezzo finale. Inoltre ci sono numerose opportunità, le quali permettono di avere un dispositivo sempre pronto all’utilizzo anche non essendo dotato di caratteristiche top. La versatilità poi è un aspetto da considerare fondamentale, soprattutto quando c’è anche il Play Store ad offrire contenuti di ogni genere. Oggi poi ci sono tanti titoli a pagamento che saranno offerti gratis, anche se la promo durerà solo per pochi giorni.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis solo per qualche giorno sul Play Store