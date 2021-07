Il lancio di OnePlus Nord lo scorso anno è stato un successo commerciale per il brand. L’azienda è tornata alle origini offrendo un device dalle specifiche hardware interessanti e con un prezzo contenuto, ma soprattutto in grado di mantenere inalterata l’esperienza utenti.

Per il produttore, la scommessa è stata assolutamente vinta, tanto che la seconda generazione è in fase di arrivo. In queste ore OnePlus Nord 2 farà il proprio debutto ufficiale, quindi gli occhi di tutti saranno puntati su questo nuovo device.

Ne consegue che OnePlus Nord 2 diventerà il device di riferimento per il brand in tutto e per tutto. Questo significa che la precedente generazione non sarà più venduta. La progressiva scomparsa del modello originale è iniziata con l’arrivo del device Nord CE 5G nei mesi scorsi.

OnePlus Nord 2 diventerà il device di riferimento per il brand

Il brand ha iniziato a pubblicizzare il primo Nord sempre meno, fino ad abbandonarlo definitivamente. Secondo alcuni nuovi report, nel mercato Asiatico il device è sparito sia dai canali online che da quelli offline.

Questa scelta è legata alla volontà di spingere maggiormente OnePlus Nord 2 che sarà migliore sotto tutti i punti di vista ma manterrà lo stesso prezzo. Il prezzo di lancio previsto in India è di circa 380 euro per la versione 8/128GB e di 450 euro per la variante 12/256GB. I prezzi sono da intendersi al cambio attuale e non tengono conto delle maggiorazioni dovute alle tasse di importazione.

Tuttavia, il produttore ci ha tenuti ben informati sulle specifiche di OnePlus Nord 2. Il device si preannuncia un vero top di gamma grazie alla presenza del SoC Dimensity 1200-AI, versione custom del chipset MediaTek.

Inoltre, la fotocamera principale potrà contare sul Sony IMX766, lo stesso utilizzato su Oppo Find X3 Pro. Non resta che attendere qulche ore per scoprire maggiori dettagli in merito.