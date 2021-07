Iliad supera TIM e Vodafone: 120GB in 5G sono di nuovo disponibili

Non si potrebbe trovare in questo momento un gestore più ricercato di Iliad, soprattutto grazie alle sue qualità. Sono infatti tantissime le persone che stanno abbandonando i loro provider di fiducia per passare a questa nuova esperienza che poi tanto nuova non è. Sono infatti oltre tre anni e mezzo che Iliad riesce a dire la sua all’interno del mondo della telefonia mobile italiana. Quando arrivo erano in pochi ad essere sicuri della sua riuscita, ma a quanto pare oggi tutti gli scettici non devono fare altro che ricredersi.

A colpi di offerte piene di contenuti e con prezzi super vantaggiosi, Iliad si è guadagnata la fiducia dell’intero panorama mobile. Sono inoltre presenti ora sul suo sito ufficiale due soluzioni diverse tra loro ma molto simili per quanto riguarda la strategia utilizzata dal gestore.

Iliad: le offerte migliori del momento sono ora disponibili fino a 120 giga in 5G

Secondo quanto riportato ultimamente, sarebbe preso d’assalto il sito di Iliad grazie alla presenza delle due offerte. Si tratta della soluzione da 120 giga in 5G che permette a tutti di avere il massimo per pochi euro mensili. Questa, che prende il nome di Giga 120, concederà al pubblico l’opportunità di poter godere di minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori oltre ai sopra citati 120 giga in 5G. Il tutto per 9,99 euro al mese per sempre.

Secondo quanto riportato, gli utenti però avrebbero preso da salto anche la promo da 80 giga in 4G con tutto senza limiti a soli 7,99 € al mese per sempre.