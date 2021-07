CoopVoce propone le offerte EVO fino a 50GB a partire da 4 euro

Il mondo dei gestori mobili per quanto riguarda la telefonia italiana è sicuramente cambiato rispetto al passato. Se prima gli utenti si affidavano solo a realtà conclamate e soprattutto più affidabili dal punto di vista della rete mobile, ora la situazione è diversa. Gli utenti vogliono risparmiare innanzitutto, magari lasciando qualcosa dal punto di vista della qualità in termini di ricezione.

Quest’ultimo aspetto però è stato preso e migliorato anche dei gestori virtuali, i quali ad oggi riescono a dire la loro alla grande. CoopVoce ad esempio sta dimostrando grandissima caparbietà offrendo promozioni sempre nuove con cadenza quasi mensile. Questo gestore è stato in grado di modificare le sue sorti cambiando la strategia, la quale prima non soddisfaceva per nulla il pubblico. Ora sul sito ufficiale sono presenti tre offerte della stessa famiglia che arrivano fino a 50 giga a partire da un prezzo molto esiguo.

CoopVoce: ecco le tre promo Evo migliori in assoluto, cosa offrono

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS