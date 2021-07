CoopVoce: con tre offerte Evolution non c'è gioco, fino a 50GB con 4 euro

Un grande lavoro è quello che stanno svolgendo i vari gestori che un tempo qualcuno avrebbe definito di minore importanza. Tra questi ci sono tutti quei provider italiani appartenenti alla fascia dei gestori virtuali, i quali oggi si appoggiano ad operatori molto più facoltosi.

Rientrano di diritto in questa lista nomi che in passato qualcuno avrebbe dato per spacciati proprio oggi, come ad esempio CoopVoce. La nota azienda permette infatti a tutti i suoi utenti di avere il massimo in termini di contenuti e il minimo per quanto concerne i prezzi delle promo. La dimostrazione è ora visibile sul sito ufficiale dove sono presenti tre offerte accomunabili alla stessa famiglia. Si tratta della linea Evolution, ma quale parte da un prezzo incredibile di soli 4,50 € al mese. Le promo sono ancora disponibili e permettono di arrivare fino a 50 giga con costi davvero esigui.

CoopVoce supera la concorrenza a colpi di contenuti: ecco le offerte Evolution al completo

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS