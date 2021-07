Android: la lista di 16 app e giochi a pagamento gratis oggi sul Play Store

Non potrebbe mai capitare che una piattaforma mobile di un’altra azienda riesca a superare quella che in questo momento domina. Stiamo ovviamente parlando di Android, il simpatico robottino verde che non riesce proprio a perdere una battaglia con la concorrenza.

Nonostante Apple sia salda e sempre presente sul pezzo, non ci sono numeri che tengano: ci sono oltre 2 miliardi di persone a far parte del mondo Android, con 3 miliardi di dispositivi attivi almeno una volta al mese. Questi numeri fanno pensare a quanto sia stato glorioso il percorso del sistema operativo di Google, il quale oggi non ha più alcuna pecca al suo interno. Allo stesso tempo sono tantissimi i punti di forza, come ad esempio il Play Store di Google che include al suo interno numerosi titoli di ogni genere sia gratis che a pagamento. Durante questa giornata poi ce ne saranno tanti che diventeranno gratis in via del tutto eccezionale, i quali sono disponibili nella lista sottostante.

Android: tutti questi titoli a pagamento sono gratis ma solo per un periodo di tempo limitato