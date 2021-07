Siete stanchi del solito eBay per scovare e acquistare le migliori SIM Top Number? Allora dovete dare un’occhiata a questo sito. Si tratta di uno shop online tra i più completi, oggi disponibili sul web. Il paradiso dei collezionisti di SIM Gold Number. Infatti sono disponibili numeri di telefono speciali per tutti i gusti e, soprattutto, per tutte le tasche. Non sempre, per aggiudicarsi qualcosa di speciale, è necessario dover sborsare una fortuna. Ecco tutti i dettagli.

SIM: i Top Number continuano ad attirare gli utenti

Ebbene sì, pare proprio che le SIM Top Number stiano continuando ad attirare sempre più utenti. Collezionisti da tutto il mondo sono disposti a spendere cifre esorbitanti per potersi aggiudicare il numero di telefono più esclusivo al mondo.

Qualche articolo fa vi avevamo svelato un segreto per trovare SIM preziose con Top Number unici ed esclusivi. Oltre ad aver menzionato cosa spinge i collezionisti a scegliere un determinato numero di telefono.

In questo articolo ci concentreremo su uno dei siti che, a nostro avviso, sembra essere tra i più completi. Già dalla prima pagina si intuisce quante SIM Top Number siano disponibili all’acquisto, con prezzi davvero speciali.

DevShop: il paradiso dei collezionisti dei Top Number

Si chiama DevShop il sito internet che offre tantissimi numeri di telefono speciali abbinati a una SIM. Diversi sono in offerta e siamo certi possano soddisfare le esigenze di chiunque si sia spinto in questo mondo particolare.

Sono disponibili SIM a pochi euro, ma anche Top Number che costano svariate migliaia di euro. Ecco alcuni esempi:

l’opzione “ scegli il tuo numero da attivare ” costa 25 euro;

” costa 25 euro; una SIM Wind con collegato il numero 32X0136136 , semplice da ricordare, è venduta a 39 euro;

con collegato il numero , semplice da ricordare, è venduta a 39 euro; non manca nemmeno il Gold Number della situazione, la cui sequenza, che costa 300 euro, è 32X6655555.

La SIM più cara in assoluto, al momento della scrittura, è in offerta a 3.000 euro. Il suo numero di telefono è 33X34X34X35X. Interessanti anche le sezioni dedicate ai vari Top Number. Insomma, con DevShop c’è solo l’imbarazzo della scelta.