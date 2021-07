sim-se-volete-i-top-number-fatevi-amico-uno-store-di-telefonia

Vi siete appassionati dei Top Numbers e state collezionando SIM? Per avere numeri esclusivi dovete farvi amico uno store di telefonia. In questo modo avrete la possibilità di accedere anzitempo a quella SIM che ha collegato un numero di telefono davvero speciale. Ecco il consiglio che vi cambierà la collezione.

SIM Top Number: numeri unici e introvabili o quasi

È proprio vero che il mondo del collezionismo sa sempre come stupire. Chi l’avrebbe mai detto che in tutto il mondo esistono persone alla ricerca dei numeri di telefono più strani per acquistarne la SIM.

Si tratta di numeri unici, introvabili o quasi. Sì, perché un segreto per potersi aggiudicare la SIM dalle “uova d’oro c’è”, ma occorre tanta intraprendenza e anche un po’ di faccia tosta. Altrimenti, l’unica alternativa è la voglia di investire del denaro in una nuova attività.

Infatti, dove si possono trovare numeri di telefono in grandi quantità se non negli Store delle compagnie telefoniche? Meglio ancora se quello che avete in mente non ha l’esclusiva di un solo provider, ma offre più soluzioni. Il passo necessario da fare per potersi aggiudicare una o più SIM Top Number esclusive è farsi amico del titolare o di un commesso.

Loro hanno accesso ogni giorno a innumerevoli SIM tra le quali potrebbe nascondersi il numero perfetto, unico e raro in grado di valere parecchi soldi. Stringere un accordo con chi lavora in questo settore è indispensabile per potersi aggiudicare ciò che è prezioso e introvabile. Se non altro se ne aumenterebbe la probabilità.

Altrimenti, se non siete così loquaci, potreste decidere di aprire voi uno Store. È chiaro che l’investimento è importante, ma l’attività non è niente male e avreste modo di unire il lavoro alla vostra nuova passione.

Se avete ancora qualche dubbio ecco la collezione di SIM che vi farà diventare famosi su eBay, l’eCommerce preferito dai collezionisti di Top Number.