Tim Schneeberger, uno sviluppatore su GitHub, ha trovato la versione beta dell’app per il prossimo Samsung Galaxy Buds 2 sui server di aggiornamento del gigante sudcoreano. Gli auricolari sono stati oggetto di varie perdite ultimamente e linee di codice hanno anche rivelato alcune informazioni precedentemente sconosciute.

Secondo i rapporti precedenti, le Buds 2 trarranno ispirazione dal design delle OG Buds e saranno disponibili in quattro colori: nero, bianco, verde e viola. Ora sembra che arriveranno anche nel colore giallo.

Galaxy Buds 2: Samsung potrebbe presentarle l’11 agosto

L’app ha anche un’opzione per abilitare la cancellazione attiva del rumore, il che significa che la tecnologia sarà supportata, come indicato anche da un recente rapporto. È stato anche rivelato che ogni auricolare conterrà una batteria da 61 mAh e la custodia avrà una cella da 472 mAh. Per fare un confronto, i Buds sono dotati di una cella da 58 mAh e la loro custodia offre una capacità di 252 mAh.

I nuovi auricolari ti permetteranno di abilitare e disabilitare azioni come tocco singolo, doppio tocco, triplo tocco e, sebbene non sia attualmente visibile nelle impostazioni, anche la funzione di riattivazione vocale di Bixby sarà supportato. Schneeberger afferma anche che il design del cruscotto della batteria è stato semplificato e anche la pagina ‘Trova i miei auricolari’ è stata ridisegnata.

La modalità suono ambientale sarà probabilmente presente, ma non aspettarti che il livello ANC sia regolabile. Per fortuna, ANC funzionerà anche se è collegato un solo auricolare. Sappiamo da perdite precedenti che gli auricolari avranno una configurazione a doppio microfono e potrebbero anche essere dotati di sensori di movimento. Presumibilmente costeranno € 149 in Europa. Si prevede che Samsung svelerá le Buds 2 l’11 agosto.