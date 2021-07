A chi non piacerebbe avere fonti infinite di denaro? Tutti sicuramente abbiamo bisogno di denaro per riuscire ad ottenere in cambio beni o servizio che ci interessano. A partire dalle banconote fino ad arrivare alle monete di piccole valore. Oggi andremo a parlare proprio di queste monete, le quali spesso vengono considerate per quello che sono ma che potrebbero nascondere dei particolari non di poco conto.

Infatti, ci sono alcune monete che possono essere davvero molto rare e che possono valere centinaia di migliaia di euro o qualcosa in più rispetto al loro valore effettivo. Quest’ultimo caso riguarda la moneta di cui andremo a parlare in questo articolo che dovrebbe essere un comunissimo 50 centesimi ma che in realtà è un esemplare molto difficile da trovare per chiunque.

Monete rare: tutti a caccia di questo 50 centesimi del 2007

I collezionisti e gli esperti di numismatica vanno costantemente alla ricerca di monete rare. Non si parla solo ed esclusivamente delle vecchie lire ma anche di centesimi di euro. Infatti, quella di cui parliamo oggi è un 50 centesimi coniato nel 2007, il quale rappresenta una rarità assoluta. Molte persone hanno nel portafogli quella coniata nel 2002 ma quella del 2007 sembra veramente impossibile da trovare.

Secondo alcuni questa situazione è data dal fatto che non sono state distribuite in maniera corretta sul territorio. Tra le tante, emerge quella che dice che siano state prodotte meno monete di quelle in realtà dichiarate. Infatti, moltissimi pensano che in realtà la Zecca abbia coniato molti meno esemplari in confronto ai circa 5 milioni dichiarati.

Ma passiamo al valore che può avere questa moneta: la suddetta può valere dai 2 ai 10 euro se fior di conio. Sicuramente non delle cifre incredibili ma in relazione al valore effettivo della moneta, sicuramente molto più alte.