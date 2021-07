Ecco le parole David Harbour : “Questa nuova stagione è più grande, in termini di portata e dimensioni. C’è poi il fatto che non siamo più a Hawkins. Le ambientazioni sono svariate e introdurremo nuove cose. Stiamo avvolgendo il tutto, così che abbia un finale chiaro, pulito e definito. Di questo non posso proprio parlare”.

Inoltre, citando Hopper, ha sottolineato come la quarta stagione sia in assoluto quella che gli piace di più: “È al suo massimo in termini di vulnerabilità. È stato in questa prigione russa, il che consente di reinventare il personaggio, in un certo senso. C’è una rinascita rispetto a quanto visto in passato. Abbiamo sempre pianificato questa sorta di resurrezione in stile Gandalf. Avremo modo di approfondire parti della sua vita che sono state appena accennate. Vi saranno sorprese di cui non si sa nulla. Queste avranno un ruolo importante man mano che la serie andrà avanti”.