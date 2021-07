Il Samsung Galaxy Watch 4 e il Galaxy Watch 4 Classic dovrebbero arrivare ad un certo punto il mese prossimo e abbiamo già visto molte perdite sulle specifiche di questi smartwatch. Ora abbiamo un’idea migliore di quanto spazio di archiviazione offriranno.

Fonti che parlano con SamMobile, solitamente affidabile, affermano che sia il Galaxy Watch 4 che il Galaxy Watch 4 Classic avranno 16 GB di spazio di archiviazione integrato per le tue app e i tuoi file. Questo é un bel salto dagli 8 GB del Samsung Galaxy Watch 3.

Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic in arrivo l’11 agosto

Oltre alle app, la memorizzazione nella cache della musica per l’ascolto offline è forse il modo più comune di utilizzare l’archiviazione dello smartwatch, quindi dovresti essere in grado di portare con te alcune playlist in movimento. Significa anche che il software integrato, una nuova versione di Wear OS sviluppata da Samsung e Google, avrà molto spazio da distribuire.

Non prenderla ancora come una conferma definitiva delle specifiche, ma l’11 agosto, la data in cui vedremo svelati questi dispositivi (insieme a molti altri gadget), sapremo con certezza quanto dichiarato sopra. Inizialmente pensavamo che questi orologi sarebbero stati il ​​Galaxy Watch Active 4 e il Galaxy Watch 4, ma ora sembra che il modello Active sia il Galaxy Watch 4 principale e la versione premium otterrá l’etichetta Classic aggiunta alla fine del suo nome.

Abbiamo anche sentito voci secondo cui i dispositivi indossabili arriveranno con il chipset Exynos W920 all’interno e che avranno anche 1,5 GB di RAM. In altre parole, questi dispositivi avranno abbastanza potenza per gestire praticamente tutto ciò che vorresti fare con uno smartwatch.