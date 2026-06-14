Spezzare un fotone è impossibile: ecco cosa succede davvero secondo la fisica

Provare a spezzare a metà un fotone non porterebbe a due mezzi fotoni, come ci si potrebbe aspettare con un oggetto qualsiasi. Secondo un modello matematico, il tentativo di dividere questa particella fondamentale di luce farebbe nascere dal nulla altre particelle nuove di zecca. Un risultato che, a pensarci bene, sfida l’intuizione di chiunque sia abituato a ragionare con gli oggetti del mondo di tutti i giorni.

Perché un fotone non si comporta come una mela tagliata

La logica quotidiana suggerirebbe una cosa semplice: prendi qualcosa, lo tagli, e ottieni due pezzi più piccoli. Funziona con una mela, con un foglio di carta, con quasi tutto ciò che ci circonda. Ma il fotone è un’altra storia. Essendo una particella fondamentale, non è fatto di componenti più piccoli da poter separare. Non ha parti interne, non ha un dentro e un fuori nel senso classico del termine. Ed è proprio qui che le cose si fanno interessanti.

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Il modello matematico in questione descrive cosa accadrebbe nel momento in cui si cercasse di applicare una forza per dividere questa particella di luce. Invece di ottenere due frammenti, l’energia messa in gioco si trasformerebbe in nuove particelle. In pratica, lo sforzo stesso di rompere il fotone genererebbe materia ed energia sotto forma di altre entità, comparse apparentemente dal nulla.

Energia che diventa materia

Quello che il calcolo mette in evidenza è uno dei principi più affascinanti della fisica delle particelle. L’energia impiegata nel tentativo di separazione non scompare e non resta inerte: si converte. E quando parliamo di conversione, parliamo della possibilità che da quel processo emergano particelle che prima semplicemente non esistevano in quel punto dello spazio.

È un comportamento che ribalta completamente l’idea comune di cosa significhi “spezzare” qualcosa. Con un fotone, l’atto di provare a dividerlo non lo frammenta, ma lo trasforma in qualcos’altro. La luce, in questo senso, gioca secondo regole tutte sue, lontane anni luce da ciò che osserviamo maneggiando oggetti ordinari.

Il fascino di questo tipo di ricerca sta proprio nella sua capacità di mostrare quanto il mondo delle particelle fondamentali sia diverso dal nostro. Là dove ci aspetteremmo una semplice divisione, troviamo invece creazione. Là dove penseremmo a due metà, troviamo molteplicità. E tutto questo emerge da un modello matematico, da numeri ed equazioni capaci di prevedere comportamenti che nessuno potrebbe osservare semplicemente guardando.

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