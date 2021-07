Chi non ha mai accettato una sfida, ultimamente definita challenge, per dimostrare le sue capacità o semplicemente per divertirsi con gli amici? Oggi queste prove non si fanno più di persona, ma il luogo privilegiato è la rete. In questo modo sono molti di più gli utenti che possono assistere alle abilità di chi si propone. Infatti è ormai assodato che a rendere TikTok un social network unico nel suo genere sono proprio le challenge ideate dai suoi utenti. Scopriamo insieme quelle che ad oggi sono le 3 più virali!

Challenge: scopriamo quali sono le 3 più apprezzate al mondo

Quando si parla di challenge l’associazione automatica che nasce spontanea è TikTok. Si tratta quindi dell’ambiente prediletto per proporsi e spingere i propri followers a mettere ancora più like al proprio account. Purtroppo non sempre queste sfide si sono rivelate semplici giochi. Alcune, davvero pericolose, hanno portato alla morte anche bambini con età inferiore ai 10 anni.

Oggi però vi parleremo di 3 fra le challenge più apprezzate dagli utenti di TikTok, sia per i creator, sia per chi semplicemente fa da spettatore. A rivelare questa classifica è ONE37pm che ha posizionato sul podio alcune davvero simpatiche e singolari. Vediamole insieme.

Old Town Road

Al primo posto come challenge più apprezzata troviamo “Old Town Road“. A darle il nome è proprio il singolo del rapper statunitense Lil Nas X che fece un enorme successo quando uscì nel 2018. Questo brano, che mixa sapientemente il genere Hip Hop a quello del Country, è diventata la colonna sonora di molti video pubblicati su TikTok.

La challenge che adotta proprio questa canzone viene definita dai creator “Yee Yee Juice“, ma anche “Yee Haw“. Un bel colpo quindi per “Old Town Road” che, essendo particolarmente orecchiabile, ha fatto innamorare tutti gli account registrati sulla famosa piattaforma social. Ovviamente tutto deve essere in stile country, costumi compresi in modo da sfoggiare i fantastici cinturoni cowboy e cowgirls con le loro singolari fibbie.

Beautiful People Challenge

Al secondo posto troviamo la challenge che prende il nome del brano di uno dei cantautori più amati in questi anni, “Beautiful People” di Ed Sheeran. Si tratta di una sfida rubacuori capace di far scendere qualche lacrima anche ai più duri.

“Beautiful People” è una di quelle challenge da vedere in famiglia, in quei momenti simpatici dove un semplice social network può regalare qualche emozione strappalacrime. Quindi al suon degli hashtag “Beautiful People” assisteremo alle sfide dove utenti inscenano momenti di incontro e dimostrazioni di affetto e amore profondi.

Obsessed

Ultima, ma non per apprezzamento, anche perché altrimenti non si troverebbe al terzo posto, questa challenge è la rivincita delle vecchie generazioni sulle nuove. Infatti queste ultime si sono letteralmente innamorate di “Obsessed“, noto singolo di Mariah Carey del 2009.

È fantastico vedere come i nuovi TikToker sviluppino una challenge proprio sulle note di “Obsessed”. Questa canzone, che i più ricorderanno, viene utilizzata dagli utenti per realizzare sfide di danza coreografate. Davvero spettacolare, questa challenge sta spopolando in modo inaspettato su TikTok ed è un vero tormentone dell’estate per questi utenti social.

Basteranno a TikTok tutte queste challenge per non farsi rubare la scena dalla nuova app YouTube Shorts? Staremo a vedere. Per ora TikTok rimane il social network con il maggior numero di download di sempre. Un record per ora indiscusso.