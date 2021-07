OnePlus ha annunciato di aver avviato una collaborazione con Lionsgate Play dedicata a tutti gli utenti che utilizzano una OnePlus TV. Sulla smart TV del brand cinese sarà possibile accedere al catalogo internazionale del servizio di streaming di Lionsgate.

Al momento la partnership sembra dedicata esclusivamente al mercato asiatico, ma probabilmente potrebbe espandersi anche nel resto del mondo. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un catalogo sempre aggiornato di film e serie TV.

Tuttavia, questa mossa permetterà anche al servizio Lionsgate Play di aumentare il proprio bacino di utenza e trovare maggiore spazio nel competitivo settore dello streaming. La piattaforma metterà a disposizione tutti i contenuti disponibili nel mondo.

Su OnePlus TV arriva il servizio Lionsgate Play

OnePlus abiliterà il servizio su tutte le proprie smart TV, inclusa anche la famiglia TV U1S recentemente presentata. Gli utenti potranno scaricare l’app Lionsgate Play direttamente dallo store OxygenPlay con facilità.

Navnit Nakra, Vice President di OnePlus India ha salutato con gioia la notizia: “Vogliamo offrire un’esperienza smart senza precedenti a tutta la nostra community. La partnership con Lionsgate Play permetterà agli utenti OnePlus TV di accedere a contenuti esclusivi provenienti da tutto il mondo e migliorare la loro esperienza di visione“.

Anche Amit Dhanuka, Executive Vice President di Lionsgate a dichiarato: “Siamo dei grandi sostenitori dei televisori con schermi ampi in quanto sono il modo migliore per guardare contenuti premium e migliorare l’esperienza di visione. Tra i titoli più importanti in catalogo possiamo citare Hunter Killer, Angel Has Fallen, Normal People, The Girlfriend Experience, John Wick 3 e Love Island“.