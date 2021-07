La casa automobilistica Opel ha da poco presentato ufficialmente la sesta generazione di uno dei suoi veicoli più noti. Si tratta In particolare della nuova Opel Astra, la quale sarà disponibile nelle concessionarie nei primi mesi del prossimo anno, mente gli ordini inizieranno ad autunno.

Come già accennato, la nota casa automobilistica ha da poco svelato la sesta generazione della sua Opel Astra. Rispetto alla precedente versione, troviamo numerose novità, come ad esempio la proposta in versione ibrida Plug-in. Nello specifico, la nuova vettura sarà proposta sia con motori diesel che con motori a benzina con una potenza rispettivamente da 110 CV e 130 CV. Le versioni plug-in saranno due e potranno contare su una potenza maggiore pari a 180 CV e 225 CV.

Dal punto di vista dimensionale, la nuova vettura targata Opel misura 4.374 mm di lunghezza, 1.860 mm di larghezza e 1.470 mm di altezza, con un passo di 2.675 mm, mentre il bagagliaio ha una capacità di ben 422 litri. Il design e l’aspetto estetico risultano invece più moderni e con linee più decise. Spiccano sul fronte i fari Intelli-lux LED, mentre sul retro troviamo i gruppi ottici LED.

Novità anche per quanto riguarda gli interni, che ora si fanno decisamente più moderni e tecnologici. Sono infatti presenti due ampi schermi da 10 pollici ciascuno per il sistema di infotainment e per la strumentazione digitale ed è inoltre presente sia il supporto ad Apple CarPlay sia il supporto ad Android Auto.