È stato da poco annunciato in Italia il via degli ordini del nuovo veicolo elettrico della casa automobilistica Opel. Si tratta del nuovo Opel Combo-e Life ed arriverà ufficialmente nelle concessionarie in autunno. Vediamo brevemente le sue caratteristiche.

Partono gli ordini in Italia del nuovo Opel Combo e-Life

Il nuovo multispazio targato Opel è un veicolo molto spazioso. In particolare, Opel Combo e-Life sarà distribuito in due versioni differenti, una con una lunghezza di 4.4 metri e una invece da 4,75 metri. Notevole anche la capacità del bagagliaio, che varia da 597 litri a 850 litri in base alla versione prescelta. Capacità che può inoltre aumentare se si abbassano i sedili posteriori.

Dal punto di vista dell’autonomia, il nuovo veicolo elettrico di Opel è in grado di camminare su strada per 280 km con il ciclo WLTP, il tutto grazie alla presenza di una batteria con una capienza di 50 kWh e non manca nemmeno il supporto alla ricarica rapida che permette di ricaricare l’80% in soli 30 minuti.

Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo del nuovo multispazio è presente un motore elettrico con una potenza di 130 CV e 260 nm di coppia. Grazie ad esso, il veicolo è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 11,2 secondi. La velocità massima raggiungibile, invece, è autolimitata a 130 km/h.

Oltre a questo, a bordo non mancano svariati sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. Tra questi, ricordiamo ad esempio la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali, il rilevamento della stanchezza del guidatore e tanto altro.

Come già accennato, è possibile ordinare il nuovo Opel Combo e-Life e sarà distribuito nelle concessionarie in autunno. Il suo prezzo di partenza è di 37.005 euro.