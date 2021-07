Sono arrivati i nuovi deliziosi gelati 2021 di Carte D’Or, noto brand di Unilever. Con la nuova campagna pubblicitaria, se salvi l’ambiente il gusto ci guadagna. È il messaggio implicito e anche esplicito del nuovo spot che, oltre ad evidenziare la qualità e la bontà indiscusse del prodotto, mette al centro le nuove vaschette riciclabili, 100% compostabili.

Carte D’Or: nuovi gusti e vaschette rinnovate in favore dell’ambiente

McCann Worldgroup Italia ha da poco firmato la nuova campagna pubblicitaria per uno dei marchi di Unilever più amati e golosi. Stiamo parlando di Carte D’Or, famosa gelateria che regala piacevoli estati a tutti coloro che decidono di tuffarsi nella dolcezza dei suoi gelati dai gusti infiniti.

Quest’anno però Carte D’Or ha deciso di porre l’accento su uno dei temi che di questi tempi sta diventando fondamentale, pena la fine del mondo: il rispetto per l’ambiente. Il primo passo per raggiungere questo obbiettivo è ridurre la produzione di rifiuti non riutilizzabili. Ecco perché la nota azienda di prodotti “sottozero” ha adottato nuove ed eleganti vaschette.

Completamente riciclabili e 100% compostabili, rappresentano la nuova tecnologia della catena del food. Ovviamente non mancano qualità e freschezza nei prodotti. Tantissimi nuovi gusti e un accenno alla bontà infinita dei suoi gelati.

Il nuovo spot

Quando si parla di gelato si pensa subito ai piacevoli momenti in compagnia con gli amici gustando tanta freschezza racchiusa in quelle palline golose e dolci al punto giusto. È questo il messaggio che vuole trasmettere il nuovo spot pubblicitario di Carte D’Or.

A rendere speciale il momento, ripreso dalle telecamere, è il vero protagonista che unisce i quattro amici nella scena: l’affogato all’amarena spagnola di Carte D’Or. Un momento magico, che nessuno, che sta gustando quella prelibatezza, vorrebbe finisse mai.

La cosa ancora più bella è che, una volta finito, purtroppo, non ci sarà una brutta e cattiva plastica da gettare via. Resteranno solo vaschette riciclabili che rispettano l’ambiente. Allora davvero sarà solo la bontà di Carte D’Or a essere la fine del mondo!