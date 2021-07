Un costante lavoro per quanto concerne WhatsApp relativamente alla nuova funzione multi dispositivo la quale andrà a permettere a tutti gli utenti di poter usare il servizio di messaggistica su una quantità di dispositivi più ampia senza il bisogno di sincronizzare il dispositivo principale.

Nel corso di queste ultime settimane abbiamo capito che le caratteristiche di punta di questa funzione sono quelle di poter collegare fino a 4 dispositivi al proprio account e il rilascio iniziale della prima beta sarà solo per WhatsApp Web, WhatsApp Desktop e Portal.

Il metodo di collegamento dello smartphone non andrà a subire alcun cambiamento. Infatti sarà necessario accedere a WhatsApp Web/Desktop andando ad usare il QR Code. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp: la nuova funzione multi dispositivo arriverà a breve

Anche grazie alle conferme che sono arrivate in via diretta da Mark Zuckerberg e Will Cathcart, siamo a conoscenze del fatto che questa funzione sarà disponibile molto presto per tutti quelli che hanno aderito al programma di beta testing.

I suddetti avranno quindi l’occasione di poter fare l’accesso alla versione beta di WhatsApp Desktop e questo permetterà loro di poter utilizzare il servizio anche senza una connessione internet sul loro smartphone principale. Chi ha a disposizione la versione Desktop la vedrà convertita automaticamente alla build beta.

Questa versione è attualmente in fase di sviluppo e, quando sarà disponibile, come dice il noto portale WABetaInfo, l’esperienza d’uso del servizio di messaggistica andrà a cambiare dalla a alla z. Iscrivetevi alle app in beta, questo è il link per provarle.