Accumulando informazioni in vista dell’evento Galaxy Z Fold 3 Unpacked che si terrá l’11 agosto, le nuove versioni dello smartphone pieghevole di Samsung sono apparse nel database di certificazione TENAA, trovata da MyFixGuide, con diverse specifiche e dimensioni da confermare.

Prima di tutto, il nuovo pieghevole si preannuncia più sottile del suo predecessore quando viene aperto – 6,4 mm contro 6,9 mm. Anche la voce relativa al display esterno da 6,2 pollici e la capacità totale della batteria da 4500 mAh sono confermate dal documento. In effetti, i pannelli interni/esterni imiteranno le dimensioni dei loro predecessori, il che ha perfettamente senso.

Galaxy Z Fold 3: Il device sará annunciato all’evento Unpacked

Se non fosse cosí, la societá avrebbe lavorato ad un progetto completamente nuovo sul design dei suoi prossimi device pieghevoli, ma crediamo che non sia cosí. Tuttavia, la societá deve ancora annunciare ufficialmente i device e queste sono solo speculazioni.

Entrambi i display ora presenteranno frequenze di aggiornamento di 120Hz a differenza dello Z Fold 2 in cui a quello esterno mancava questa importante funzione. Il grande pannello interno, invece, ora è dotato anche di uno strato per il supporto per S Pen, quindi ci saranno molti aggiornamenti.

Quando sapremo finalmente il presunto prezzo di partenza di Z Fold 3, nuovi colori e un design più raffinato e compatto rispetto al suo predecessore, potremo dirci soddisfatti della nuova generazione di device pieghevole di Samsung. La societá si sta preparando per l’annuncio in vista dell’evento dell’11 agosto. Dunque, tra circa un mese conosceremo tutto su questi nuovi smartphone.