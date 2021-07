La divisione Ricerca e Sviluppo di Huawei non è concentrata solamente sulla realizzazione di nuovi smartphone. Infatti, il brand cinese sta lavorando anche ad altri progetti estremamente interessanti e futuristici.

Da tempo Huawei è interessata al settore automotive, ma questo nuovo progetto è profondamente diverso da quanto possiamo aspettarci. Secondo un nuovo report, sembra che si stia concentrando sulla messa a punto di un particolare sistema di guida autonoma. Il brand sta studiando il modo di permettere ad una bicicletta di spostarsi completamente da sola.

Gli ingegneri del colosso cinese si trovano a fronteggiare diversi problemi rispetto a quelli che si presentano per la guida autonoma per le automobili. Infatti, la prima sfida è quella di riuscire a far rimanere in equilibrio la bicicletta senza aiuti esterni.

Huawei sta lavorando sulla biciclette a guida autonoma

Huawei ha condotto vari test e sembra avercela fatta. Nel report si legge che la bicicletta può rimanere in equilibrio anche su superfici molto piccole. Nello specifico, i ricercatori hanno testato con successo questa feature su una ringhiera.

Inoltre, per permettere lo spostamento autonomo della bici, il mezzo deve essere dotato di diversi sensori ad alta precisione. La tecnologia di Intelligenza Artificiale elabora i dati provenienti da varie fotocamere per il riconoscimento delle immagini e consente ai motori collegati alle ruote di imprimere il movimento. La combinazione di tutti questi elementi permette alla bicicletta di avanzare in autonomia.

L’idea per questo progetto è venuta a Zhihui Jun, un ingegnere che ha sperimentato in prima persona un incidente in bicicletta. Per evitare il ripetersi di questa situazione spiacevole ha creato un team di ricerca per sviluppare un sistema di guida autonoma.